İmamoğlu seçimi kazanınca twitter yıkıldı Cem Küçük ve Şamil Tayyar bomba
23 Haziran İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıkınca twitterda bomba paylaşımlar yapıldı. Hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük ile AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın twitleri bombaydı.
31 Mart seçimlerinin tekrarlandığı İstanbul'da yarışın galibi Ekrem İmamoğlu oldu. Rakibi Binali Yıldırım karşısında bu kez rahat bir zafer elde eden Ekrem İmamoğlu, 'herşey artık çok güzel olacak' dedi. İmamoğlu'nun kazandığının kesinleşmesi ile birlikte twitter da coştu. İmamoğlu'nu destekleyenlerden çok muhalefet edenlerin söylemleri öne çıktı. Bakın kim ne yazdı?
İmamoğlu'nun kazanması üzerine twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Küçük 'İmamoğlu kazandı" diye yazdı. Hemen ardından gelen 'hezimet' twiti ise sosyal medyada olay oldu.
Şamil Tayyar'ın bomba itirafı
AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise özeleştiri de hayli dobralık etti. Tayyar, "Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik" diye yazdı.
Burhan Kuzu'nun twiti
"Sonuç, başımız gözümüz üzerinedir" diyen Burhan Kuzu, Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti.