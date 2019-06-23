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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Gözler yeniden anket şirketlerinde! Hangisi doğru sonucu bildi?

Gözler yeniden anket şirketlerinde! Hangisi doğru sonucu bildi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde açılan yüzde 98.6 oranlık sandık sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım karşısında 9 puan önde olduğu görülüyor. Peki 23 Haziran'dan önce birçok anket paylaşan şirketlerden arasında hangisi sonucu bildi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan iki adaydan Ekrem İmamoğlu,  rakibi Binali Yıldırım'a 700 bin oy fark atarak İBB Başkanı oldu. 

Öte taraftan gözler seçim öncesi yayınladıkları anketlerle öngörülerini paylaşan anket şirketlerin tahminlerine çevrildi.

Sonuca en çok yaklaşan KONDA oldu

Bugün yapılan seçimde Anadolu Ajansı'ndan gelen son verilere göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4.698.782 adet oy alırken, AK Parti adayı Binali Yıldırım 3.921.201 oy aldı. İki aday arasında 772.581 oy farkı oluştu. Bu sonuca göre, KONDA araştırma şirketinin anketi sonuca en çok yaklaştığı görülüyor. 

Themis Araştırma şirketi ise 7.7 fark öngörüsüyle doğru sonuca en çok yakalaşan ikinci şirket oldu.

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İmamoğlu 9 puan farkla alacak demişti?

KONDA yaptığı araştırmayı paylaşarak, 'CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaşacakları öngörüyoruz.' demişti.

Seçim öncesi araştırma yapan şirketlerin tahminleri şöyle olmuştu;

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