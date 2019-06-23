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CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi: Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım.

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.  Seçimi önde tamamlayan İmamoğlu, "Bu bir zafer değil başlangıçtır" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sıcak mesajlar verdi. İşte konuşmasından öne çıkan satır başları:

Sandıkları terk etmeyin

Sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir ve asla sandıklarınızın, birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar asla sandıkları terk etmemenizi rica ediyorum.

Demokrasi saati maalesef 31 Mart'ta işlemedi

Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Demokrasi saati maalesef 31 Martta işlemedi. Saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.

Sandıktan hesap pusulası çıkmıştır

Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir.

Yeni ortak sayfa açılıyor

Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek.

Teşekkür etti

Başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, anne ve babama, bütün aileme, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızı, örgütlerimize, sahada çalışan üyelere ve özellikle sayıları 150 bini aşan yürekli İstanbul Gönüllülerine.

16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum

Yanımızda duran tüm partilere, HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AK Parti seçmenlerine, Vatan Partisi, Saadet Partisi... Bütün siyasi parti seçmenlerine, vatandaşlarımıza, ister Türk ister Kürt, ister Çerkez ister Ermeni, kısacası bu milletin asil vatandaşlarına, en yakın yol arkadaşım olan İstanbul'un çocuklarına, gençlerine, annelerimize, ninelerime, ilk günden beri yanımda olan basın danışmanıma, sosyal medya ekibimize, polis ve koruma arkadaşlarıma yüzbinlerce demokrasi aşığı partililerimize, STK'lara, demokrasi mücadelemize şarkı besteleyen, şiir yazan, destek veren milyonlarca vatandaşımıza, yurdumun güzel insanlarına, ve tabi ki 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum.

İstanbul ittifakı önyargıları yok etti

Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunun için canla başla çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve hayat tarzına bakarak önyargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Önyargı dönemi bitmiştir. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Liyakat ve çalışkanlık olan herkes benimle çalışabilir. Referans kağıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir.

Bana yapılanları unutmak istiyorum

Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli. Milyonlarca insana mahçup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran'da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme ve çalışma arkadaşlarıma yönelik yapılanları unutmak istiyorum.

Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum.  Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor."

Kimseyi ayırmadan çalışacağım

Sonsuz minnet duygularımı iletiyorum. Seçimi bir parti, bir kesim değil bütün Türkiye, bütün İstanbullular kazanmıştır. Göreceksiniz, kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak için canla başla çalışacağım. Kimseyi ayırmadan çalışacağım.

İstanbul’a yeni bir başlangıç olacak

İlk aday olduğumda beni tanıdıkça seveceksiniz demiştim. Bundan sonraki süreçte de her şey çok güzel olacak. Bu bir zafer değil başlangıçtır. Bundan sonra hizmetlerimiz hızlı bir şekilde hayata geçecek. İstanbul’a yeni bir başlangıç olacak. Hepimize yürekten teşekkür ediyorum.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKA-AA CANLI YAYINI

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