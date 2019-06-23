İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı

Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, 23 Haziran İstanbul seçimlerini yine bildi. 9 gün önce İnternethaber'e konuk olan Gür'ün "Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak" açıklaması çok konuşulmuştu.

23 Haziran İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a fark attı. Oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Kamuoyunun büyük bölümünde sonuçların kafa kafaya geçeceği beklentisi hakimdi. Ancak öyle olmadı, İmamoğlu ipi erken göğüsledi.

Seçim sonuçlarının ardından gözler anket şirketlerine çevrildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi İnternethaber'e yaptığı değerlendirmelerle sonucu bilen A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yine olay oldu.

9 günce İnternethaber'e bir kez daha konuk olan Gür, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler yankı uyandırdı. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Gür, seçim sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

Bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak

"İnternethaber izleyicilerine ve okuyucularına şunu net olarak söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiç bir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş. Kimin lehine ortaya koyacak? Vallahi bilmiyorum. Niye bilmiyorum biliyor musunuz?

23 Haziran için çok bilinmeyen var

Bu sefer çok bilinmeyen var. Biz araştırmaları 31 Mart'taki herkes İstanbul'da herkes bu seçimde sandığa gidecekmiş gibi yapıyoruz. Halbuki 9 günlük bayram tatili vardı, gidenlerin bir bölümü gelmedi. Bugün okullar tatil oluyor, önümüzdeki 1 haftayı beklemeyip memleketine gidecekler var. 31 Mart'ta İstanbul'da olup, 23 Haziran'da İstanbul'da olmayacak 470 bin üniversite öğrencisi var. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bir sürü çok bilinmeyen var."

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

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