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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  POLİTİKA

İstanbul seçimlerine HDP'den ilk tepki

İstanbul seçimlerine HDP'den ilk tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran seçimine dair ilk açıklamasını twitter hesabından yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yenilenen seçimde tekrar farkı daha fazla açarak kazanan Ekrem İmamoğlu oldu. 

AKP-MHP bloğuna karşı İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den ilk açıklama partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

Buldan, twitterdan yaptığı açıklamada "Bu günün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur Nokta..." dedi.

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