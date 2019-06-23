Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla ipi göğüslemesine ilişkin bir mesaj paylaştı.
31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak Ankara’yı AK Parti’nin elinden alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen İstanbul seçimleri sonuçlarına ilişkin twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
İstanbul’da da #HakYeriniBuldu ...— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 23 Haziran 2019
Yavaş kısa mesajında “İstanbul'da da #HakYeriniBuldu …” dedi.