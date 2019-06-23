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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı

Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla ipi göğüslemesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak Ankara’yı AK Parti’nin elinden alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen İstanbul seçimleri sonuçlarına ilişkin twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Yavaş kısa mesajında “İstanbul'da da #HakYeriniBuldu …” dedi.

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