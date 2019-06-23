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CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

 Erdoğan seçimi kazanan İmamoğlu'nu tebrik ederek şu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. 

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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