Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Erdoğan seçimi kazanan İmamoğlu'nu tebrik ederek şu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.