Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı! İstanbul başkanlarının oyuna bakın
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, son 35 yılın seçim rekorunu kırdı. CHP'nin 23 Haziran'da aldığı oy oranına en yakın oyu 1984 seçimlerinde Anavatan Partisi almıştı.
23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımı bitme noktasına geldi. Ekrem İmamoğlu, yarışı büyük bir farkla önde götürürken, Binali Yıldırım rakibini tebrik etti. Bu seçimle birlikte yeni bir rekora daha imza atan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da en çok oy alan isim olmayı başardı. Peki İmamoğlu, hangi adayları geride bıraktı? İşte yanıtı...
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1984 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bedrettin Dalan, 5.537.700 nüfuslu İstanbul'da 939.190 oy almıştı.
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Nurettin Sözen, 1989 yılında 818.756 oy almıştı.
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Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında 973.704 oy almıştı.
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