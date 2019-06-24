Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı! İstanbul başkanlarının oyuna bakın

23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımı bitme noktasına geldi. Ekrem İmamoğlu, yarışı büyük bir farkla önde götürürken, Binali Yıldırım rakibini tebrik etti. Bu seçimle birlikte yeni bir rekora daha imza atan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da en çok oy alan isim olmayı başardı. Peki İmamoğlu, hangi adayları geride bıraktı? İşte yanıtı...