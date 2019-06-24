İstanbul seçimini İmamoğlu farkla kazanınca ünlüler coştu mesajlara bakın

Gonca Vuslateri de bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Baskani Sayin @ekrem_imamoglu ve calisma arkadaslarini tebrik ediyorum. Yeni bir donem Istanbul’a sans getirsin.. ( bu fotoğrafı kim çekti bilmiyorum ama kendisini tebrik ediyorum