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EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
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YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada "yarım saat içinde tüm oylar sisteme işlenecek" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Kameralar karşısına geçen Güven, seçimle ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu. İşte Güven'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Sisteme girilen sonuçlar ve sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları seçim kuruluna geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Sonuçları erken veren kuruluşlar hakkında suç duyurusu

Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, il ve ilçe seçim kurullarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Gelmeden sisteme baktım. Bizim sistemimizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar sisteme işlenmiş olacak.

İleriki saatlerde veya yarın rakamları sizinle paylaşırız

Biz hangi anda hangi veriye sahip isek, seçime katılan partiler aynı veriye sahiptirler. Şu an itibariyle henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları sizinle paylaşmıyorum. İleriki saatlerde veya yarın rakamları sizinle paylaşırız.  Bir itiraz süreci var. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hakedene verilecektir."

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