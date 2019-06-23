Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım

Muhalif tavırları ve eleştirileriyle sürekli gündeme gelen AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İstanbul seçimleriyle ilgili öyle bir paylaşımda bulundu ki...

31 Mart seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İstanbul bir kez daha seçim gitti.Ekrem İmamoğlu, büyük bir fark atarak Binali Yıldırım'ın önünde seçimi tamamladı.

Seçimle ilgili dikkat çeken bir yorum AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

Ahlâkî üstünlüğümüzü kaybettik

AK Partili Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.