Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinde İmamoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile halka seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Tüm dünya Türkiye ile gurur duyuyor. İnanın bütün samimiyetimle sesimizi duyurduk. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile son seçimler dolayısıyla Türkiye’yle gurur duyuyor. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor.

''Allah’ın izniyle 800 bin fark ile biz bunu çözdük''

Şunu söylüyordum ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye. Halkımıza, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbeler yapıldı. Bu darbeyi de İstanbullular giderecek diye güveniyordum. Allah’ın izniyle 800 bin fark ile biz bunu çözdük.

Her şey ne ile başladı biliyor musunuz? Her şey adalet yürüyüşü ile başladı. Hak, hukuk ve adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Getirmek istemediler engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık. Bizler emin olun hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya kullandıkları devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu. Ve demokrasiyi şahlandırdı.

''Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz''

Söylemiştim… Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz. Bunu büyüteceğiz. Demokrasi kararımızı bütün dünyaya bildireceğiz.

Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP’nin bütün örgütlerine şükranlarımı sunuyorum. Anadolu’da bütün düşünceleri, bütün yürekleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen yakınlarına telefon eden bütün illerdeki yurttaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

Meydan meydan gezen İYİ Parti’nin Genel Başkanı’na millet vekillerine yürekten teşekkür ediyorum.