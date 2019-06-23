İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık

Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinde İmamoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile halka seslenen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Tüm dünya Türkiye ile gurur duyuyor. İnanın bütün samimiyetimle sesimizi duyurduk. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile son seçimler dolayısıyla Türkiye’yle gurur duyuyor. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor.

''Allah’ın izniyle 800 bin fark ile biz bunu çözdük''

Şunu söylüyordum ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye. Halkımıza, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbeler yapıldı. Bu darbeyi de İstanbullular giderecek diye güveniyordum. Allah’ın izniyle 800 bin fark ile biz bunu çözdük.

Her şey ne ile başladı biliyor musunuz? Her şey adalet yürüyüşü ile başladı. Hak, hukuk ve adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Getirmek istemediler engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık. Bizler emin olun hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya kullandıkları devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan yana değil demokrasiden yana tercihini koydu. Ve demokrasiyi şahlandırdı.

''Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz''

Söylemiştim… Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz. Bunu büyüteceğiz. Demokrasi kararımızı bütün dünyaya bildireceğiz.

Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP’nin bütün örgütlerine şükranlarımı sunuyorum. Anadolu’da bütün düşünceleri, bütün yürekleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen yakınlarına telefon eden bütün illerdeki yurttaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

Meydan meydan gezen İYİ Parti’nin Genel Başkanı’na millet vekillerine yürekten teşekkür ediyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!
ÖNCEKİ HABERLER
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul seçimine dair ilk açıklama
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul seçimine dair ilk açıklama
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı
Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama
Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama
İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
İstanbul seçimlerine HDP'den ilk tepki
İstanbul seçimlerine HDP'den ilk tepki
Bülent Cevahir'in acı günü
Bülent Cevahir'in acı günü
Yorumlar 13 yorum