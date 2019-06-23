Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, son 35 yılın seçim rekorunu kırdı. CHP'nin 23 Haziran'da aldığı oy oranına en yakın oyu 1984 seçimlerinde Anavatan Partisi almıştı.
Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde tarihi bir başarıya imza attı. İmamoğlu'na en yakın oyu 1984 seçimlerinde Bedrettin Dalan almıştı.
2019 - E. İmamoğlu: %54
2014 - K. Topbaş: %47,9
2009 - K. Topbaş: %44,7
2004 - K. Topbaş: %45,3
1999 - A. Gürtuna: %27,5
1994 - R. Erdoğan: %25,2
1989 - N. Sözen: %35,6
1984 - B. Dalan: %49,7