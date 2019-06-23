Sinan Oğan kabahati AK Parti'de buldu

Eski Milletvekili Sinan Oğan twitter hesabından tekrarlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

AK Parti'nin son günlerde yapmış olduğu hamleleri de eleştiren Sinan Oğan, seçimin kaybedilmesinde bu hamlelerin de etkili olduğuna dikkat çekti.

İşte Sinan Oğan'ın sandıklar açılmaya başladığı anlarda ve sonrasında konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar:



- Binali Yıldırım beyin rakibi tebrik etme olgunluğu göstermesi ve geleceğe dönük germeyen rahat bir dil kullanması önemli. Yeter artık milleti germemek, milletle inatlaşmamak lazım. Ülke genelinde seçmen, parti içerisinde de delege ve taban isteğine uyulmalı. Aksini görüyorsunuz!

- Affınıza sığınarak; Günün özeti, Mabadıyla inatlaşan donuna edermiş.

- YSK seçim yasaklarını kaldırana kadar ve Anadolu Ajansı yayına başlayana kadar sanırım sosyal medyadan sonuçlar duyurulmuş ve seçim süreci tamamlanmış olacak...

- İstanbul seçimleri ilk gelen sonuçların trendinde devam ederse PKK elebaşının son dakika sahaya sürülmesi Cumhur ittifakının ellinde patlamış olabilir...