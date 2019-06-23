İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  GÜNCEL

Sinan Oğan kabahati AK Parti'de buldu

Sinan Oğan kabahati AK Parti'de buldu

Eski Milletvekili Sinan Oğan twitter hesabından tekrarlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

AK Parti'nin son günlerde yapmış olduğu hamleleri de eleştiren Sinan Oğan, seçimin kaybedilmesinde bu hamlelerin de etkili olduğuna dikkat çekti.

İşte Sinan Oğan'ın sandıklar açılmaya başladığı anlarda ve sonrasında konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar:

- Binali Yıldırım beyin rakibi tebrik etme olgunluğu göstermesi ve geleceğe dönük germeyen rahat bir dil kullanması önemli. Yeter artık milleti germemek, milletle inatlaşmamak lazım. Ülke genelinde seçmen, parti içerisinde de delege ve taban isteğine uyulmalı. Aksini görüyorsunuz!

- Affınıza sığınarak; Günün özeti, Mabadıyla inatlaşan donuna edermiş.

- YSK seçim yasaklarını kaldırana kadar ve Anadolu Ajansı yayına başlayana kadar sanırım sosyal medyadan sonuçlar duyurulmuş ve seçim süreci tamamlanmış olacak...

- İstanbul seçimleri ilk gelen sonuçların trendinde devam ederse PKK elebaşının son dakika sahaya sürülmesi Cumhur ittifakının ellinde patlamış olabilir...

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçimlerinde tarihi rekor! Öncekileri resmen solladı AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir
AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir
Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık
Kemal Kılıçdaroğlu'dan seçime ilişkin ilk açıklama Destan yazdık
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları açıklaması
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul seçimine dair ilk açıklama
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul seçimine dair ilk açıklama
Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi
Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı
Mansur Yavaş’tan dikkat çeken İstanbul paylaşımı
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Yorumlar 2 yorum