İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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TEM'de Ekrem İmamoğlu yoğunluğu

İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısı sonrası Beylikdüzü'ne geçti. İmamoğlu'nun seçim otobüsü TEM'deki trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da tarihi bir rekora imza atarak son 35 yılın en yüksek oy oranını yakaladı. İmamoğlu seçimleri takip ettiği SKM'den Beylikdüzü'ne giderken yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu, seçimleri takip ettiği Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçimleri değerlendirdi. Buradaki açıklamasında İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu, seçim sonuçlanıncaya kadar sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

TEM'de yoğun ilgi

İmamoğlu, SKM'deki açıklamasının ardından seçim otobüsüyle Beylikdüzü'ne hareket etti. TEM otoyolu üzerinden Beylikdüzü'ne yol alan seçim otobüsüne yüzlerce araç eşlik etti. Zaman zaman otobüsün önünü kesen vatandaşlar, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

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