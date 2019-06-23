İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
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AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri

AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri

Binali Yıldırım İstanbul'da AK Parti seçim koordinasyon merkezinden ayrılırken AK Partililer İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösterdi, istifa sesleri yükseldi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, Ak Partililer İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösterdi.

"İl başkanı istifa"

Binali Yıldırım'ın il başkanlığından çıktığı sırada partililer "İl Başkanı istifa" sesleri yükselmeye başladı. Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yükselen seslere müdahale etti.

"Sizi ağlatmaya hakları yok"

Yıldırım'ın binadan ayrıldığı sırada aracın yanına gelen bazı AK Partililer tepkilerini yeniden dile getirerek, Yıldırım'a "Başkanım il Başkanı istifa etmeli. İstifa etsinler ağlatmaya hakları yok sizi Başkanım." dedi.

il başkanlığına tepki

İstanbul'da CHP'nin aldığı yüzde 53'lük sonuç ile 800 binden fazla farkla yarışı kazanan İmamoğlu'nun zaferi sonrasında AK Parti seçmeni İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösterdi. İstanbul İl Başkanlığı yeterince çalışmamakla suçlandı.

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