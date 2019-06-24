İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
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Herkes merak ediyordu Melih Gökçek'in İmamoğlu mesajı

Herkes merak ediyordu Melih Gökçek'in İmamoğlu mesajı

ANKARA Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Melih Gökçek, Twitter hesabından 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir. Halka rağmen siyaset yapılmaz" diyen Gökçek, "Madem ki millet böyle bir karar vermiştir. Halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsibet bin nasihatten evladır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na tebrik

Ankara Eski Belediye Başkanı Gökçek, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

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