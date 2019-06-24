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SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!

SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!

Seçim sonucunu videolu mesajla değerlendiren Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Necdet Gökçınar, "Ekrem İmamoğlu'na yapacağı tüm hayırlı işlerde başarılar diliyorum" dedi.

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, seçim sonuçlarını bir video mesaj ile değerlendirdi. 

"Şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum"

Mesajında önce parti teşkilatına seslenen Gökçınar, "Çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Büyük bir olgunluk ve katılımla bu seçimi gerçekleştirdiniz. Bu yüzden hepinize en kalbi şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi ve ardından İmamoğlu'na başarılar diledi.

"Tüm hayırlı işlerde başarılar diliyorum"

Sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan sayın Ekrem İmamoğlu'na yapacağı tüm hayırlı işlerde başarılar diliyorum.

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