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İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.

İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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