İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Almanya'dan İmamoğlu mesajları

Almanya'dan İmamoğlu mesajları

İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan İmamoğlu'na Alman siyasetçilerden tebrik geldi.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasinin canlı olduğu Türkiye için ne kadar cesaret verici bir işaret. AB ve Almanya'nın Türklere yüzünü daha güçlü biçimde dönmesi önemli" dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakanı Armin Laschet, İmamoğlu'nu kutladı. Laschet, "İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrikler! Güçlü sivil topluma ve özgür seçimlerin yapıldığı ülkeye saygı" dedi.

Bavyera Eyalet Meclisinin Yeşiller Partili milletvekili Cemal Bozoğlu, İstanbul seçimine ilişkin olarak, "CHP İstanbul teşkilatında kutlama. 'Her şey çok güzel olacak' diye bağırıyor" ifadesine yer vererek bir video paylaştı.

Sol Parti Federal Meclis milletvekili Gökay Akbulut'sa Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti için çifte yenilgi. İmamoğlu HDP'nin oylarıyla seçimi büyük bir farkla kazandı. Tebrikler İstanbul" dedi.

Bremen Eyalet Meclisi'nin Sol Partili milletvekili Doris Achelwilm, İstanbul seçimine ilişkin, "Erdoğan'ın AK Parti'si için İstanbul'daki seçim yenilgisi sadece onaylanmış olmakla kalmadı aynı zamanda İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkını katladı. Türkiye'de AK Parti rejimine direnen herkese tebrikler" ifadesini kullandı.

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, "Seçimlere itiraz o da yetmeyince seçimlerin tekrarı, tek ses ve tek renk medya, akıl almaz tutuklama ve baskılar ve hatta son koz niyetine çaresizlikten başvurulan Öcalan kartı! Başaramadılar. Erdoğan kaybetti. İstanbul artık muhalefetin ve Ekrem İmamoğlu'nun" dedi.

Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun seçimi ikinci kez almasını Kürt oylarına borçlu olduğu yorumunu yaptı. İmret, "İmamoğlu Kürt oyları sayesinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Yaşasın HDP" dedi.

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