İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı

Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, 23 Haziran seçimleriyle ilgili konuştu. Davutoğlu, İstanbulluların nihayi kararını verdiğini söyledi.

Yeni parti kuracağı iddialarının gündemde olduğu eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı değerlendirmede Davutoğlu, İstanbulluların nihai kararını verdiğini söyleyerek sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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