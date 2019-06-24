Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, 23 Haziran seçimleriyle ilgili konuştu. Davutoğlu, İstanbulluların nihayi kararını verdiğini söyledi.
Yeni parti kuracağı iddialarının gündemde olduğu eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Twitter'dan yaptığı değerlendirmede Davutoğlu, İstanbulluların nihai kararını verdiğini söyleyerek sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 23 Haziran 2019
Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.