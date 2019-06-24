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Arjantin galibiyetle turladı

Arjantin galibiyetle turladı

Arjantin, Copa America B Grubu son maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl Brezilya'da 46.'sı düzenlenen Copa America'nın B Grubu son maçında Arjantin, Katar'ı 2-0 ile geçti. 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Arjantin'e Gremio Arena'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lautaro Martinez ve 82. dakikada Sergio Agüero getirdi. 

Kolombiya lider olarak turladı
Kolombiya ise Fonte Nova Stadı'nda oynanan maçta Paraguay'ı 1-0 yenerek 9 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. Kolombiya'nın golünü 31. dakikada Gustavo Cuellar attı.

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