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Eren Derdiyok için sıkı pazarlık

Eren Derdiyok için sıkı pazarlık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı Denizlispor'a kaptırınca rotasını Galatasaraylı Eren Derdiyok'a çevirdi.

Rodallega ile bir türlü anlaşma yolu bulamayan Göz-Göz, Eren Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. Eren'in Almanya'da bulunan menajeriyle sıkı bir pazarlığa başlayan başkan Mehmet Sepil'in transferde önemli bir mesafe kat ettiği vurgulandı. Gurbetçi golcüyü kaçırmak istemeyen Göztepe'nin yeni haftada transferi resmiyete dökeceği ifade edildi. Eren'in de Göztepe'de oynamaya sıcak bakması yönetimin elini güçlendirdi.

Süper Lig'e 2014-2015 sezonunda gelen Türk asıllı İsviçreli golcü 2 sezon Kasımpaşa forması giydikten sonra 2016-2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 2 şampiyonluk, bir Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Eren Derdiyok, geçen sezon 18 resmi maçta forma giyip 10 gol attı. Hatayspor'da sağ bek Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurumsporlu kanat Emrah Başsan'la da söz kesti. Göztepe'nin kaleci bölgesi hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.

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