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Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı

Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı

İtalyan medyasının Roma'nın Kolarov'u bırakmayacağını öne sürmesinin ardından konuşan Kolarov, 'Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmem' diyerek rest çekti.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor. İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "İnter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.

Son sözünü söyledi
Sabah'ta yer alan habere göre; Kolarov kararını verdi Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum.Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem"diyerek son sözünü söyledi.

Artık top Roma yönetiminde
Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.

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