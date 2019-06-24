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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Otomobil takla attı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.
Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
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