HABER /  GÜNCEL
ADV Gelecek Burada

LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama

LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama

Binlerce öğrencinin girdiği LGS sınav sonuçları bugün yani 24 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilecek, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, gözler MEB'de. LGS sınav sonuçlarının ardından kılavuz ve yüzdelik dilimler MEB tarafından yarın yayımlanacak.

LGS sonuçları MEB tarafından bugün saat 10.00'da açıklandı.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav takvimine göre ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak. 

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI: 2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilgisi paylaşılmasa da 10:00-14:00 saatleri arasında sonuçların erişime açılacağı öngörülüyor.

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.

Standart Puanlar (SP), Tablo 2’deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP’leri toplanarak

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.


Merkezi Sınav Puanı (MSP) = 100+ (400 (TASP-En Küçük TASP))


                                                 (En Büyük TASP-En Küçük TASP)

2019 LGS SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK: Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı
Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?
İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?
İstanbul'da 23 Haziran seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu
İstanbul'da 23 Haziran seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu
Eren Derdiyok için sıkı pazarlık
Eren Derdiyok için sıkı pazarlık
İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı
İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni
Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Arjantin galibiyetle turladı
Arjantin galibiyetle turladı
Almanya'dan İmamoğlu mesajları
Almanya'dan İmamoğlu mesajları
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Yorumlar