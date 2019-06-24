Yabancı basın İmamoğlu'nu yazdı! New York Times 'fırça' diye verdi

Guardıan

Bir diğer İngiliz yayıncı Guardian, bu seçim sonuçlarına göre ikinci kez İstanbul'u kaybetmenin Ak Parti için utanç verici olduğunu yazdı.

Guardian haberinde "Bu seçim sonuçlarının Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin geleceği için dramatik sonuçları olacaktır" yorumunda bulundu.