Yabancı basın İmamoğlu'nu yazdı! New York Times 'fırça' diye verdi
31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, bu kez rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 binden fazla oy farkı atınca dünya medyasına da haber oldu. İşte yabancı basın ile bizim gazetelerin attığı manşetler:
İSTANBUL seçiminde rakibine 800 bin oyla fark atan Ekrem İmamoğlu dünya medyasına kapak oldu. New York Times'tan Arap gazetelerine, İngiliz medyasından İsrail gazetelerine kadar hemen her yerde haberleri çıktı. Yabancı basın seçimi Erdoğan yenilgisi olarak sundu. İşte yazılanlar:
BBC: İngiliz yayıncı kuruluş BBC İstanbul için yenilenen belediye başkanlığı sonuçlarına göre iktidar partisi AK Parti'nin İstanbul'un kontrolünü kaybettiğini yazdı. Yayınlanan haberde BBC "Bu seçim Erdoğan için kilit önemde bir sınavdı" dedi.
Guardıan
Bir diğer İngiliz yayıncı Guardian, bu seçim sonuçlarına göre ikinci kez İstanbul'u kaybetmenin Ak Parti için utanç verici olduğunu yazdı.
Guardian haberinde "Bu seçim sonuçlarının Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin geleceği için dramatik sonuçları olacaktır" yorumunda bulundu.
Haaretz
İsrail menşeli yayın kuruluşu Haaretz, Millet ittifakının, Mart ayında sürpriz şekilde kazanan adayı İmamoğlu'nun ikinci kez zafer kazandığını yazdı. Haaretz bu seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın "bozguna uğradığını" yazdı.