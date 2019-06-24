İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  SPOR

Fransa penaltılarla çeyrek finalde

Anadolu Ajansı
Fransa penaltılarla çeyrek finalde

Fransa, 90 dakikası 1-1 biten maçta Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Fransa ile Brezilya karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Fransa'dan Gauvin'in 52 ve Brezilya'dan Thaisa'nın 63. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

Seyircisi önünde oynadığı maçı, Henry'nin 107. dakikada kaydettiği golle kazanan Fransa, çeyrek finale çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Seçimin sonucunu bilen KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan çarpıcı tespitler!
Seçimin sonucunu bilen KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan çarpıcı tespitler!
Galatasaray Diagne'yi sattı transfer şov başlıyor
Galatasaray Diagne'yi sattı transfer şov başlıyor
İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci
İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci
MEB LGS sonuçları açıklanıyor bugün saat kaçta ne zaman?
MEB LGS sonuçları açıklanıyor bugün saat kaçta ne zaman?
SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!
SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Otomobil takla attı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Otomobil takla attı
ÖNCEKİ HABERLER
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Carrefour ve Metro AG Çin'de faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
Carrefour ve Metro AG Çin'de faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Sivas'ta sahte tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Sivas'ta sahte tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni
24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama yeni
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
Beren İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir?
Beren İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir?
Yorumlar