Altın yükselişe geçti! İşte son durum

Hafta sonu son 6 yılın zirvesini gören altında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Uzun süre devam eden yatay direncini kıran altında yukarı yönlü hareketlilik söz konusu.

Geçtiğimiz hafta sonu 2013 Ağustos’undan beri en yüksek seviyesini kaydeden altın son 6 yılın zirvesine oturdu. Yatırımcı da güncel altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor.

Cumhuriyet altını fiyatı

257,47 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,54 liradan, bin 725 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 751 liradan satılıyor.

Tam altın fiyatı

Bin 670 liradan alınan tam altın bin 702 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı

835 liradan alınan yarım altın 856 liradan ve 417 liradan alınan çeyrek altın 428 liradan satılıyor.