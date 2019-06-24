Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye olay uyarı! Belediyelerle geldi belediyelerle gider

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri üzerinden AK Parti'ye uyarılarda bulunduğu yazısında, '', AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta.'' dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Millet İttifakının CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, seçim sonuçları üzerinden AK Partiyi eleştirdiği yazısında “Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

''Gayet açık değişim istiyor''

27 ilçede İmamoğlu'nun yarışı önde tamamlamasını değerlendiren Dilipak, ''CHP birçok ilçede açık ara önde. Şimdi herkesin oturup düşünmesi gerek. Aday, kampanya dili, sloganlar, hepsini yeniden düşünmek gerek'' görüşünü kaydetti.

''Bunun hesabı sorulmalı''

Dilipak kendine yönelttiği ''Bu sonuçlar ne anlama geliyor? sorusuna ''Gayet açık, değişim istiyor. Büyük bir güven kaybı var. Bu iş bu noktaya kadar uzatılmaması gerekiyordu. Bu süreç yanlış yönetildi. Değişime direnenler, AK Parti’nin imajına zarar veren herkesten bunun hesabı sorulmalı.'' şeklinde yanıt verdi.

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