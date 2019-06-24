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Bekir Bozdağ'dan İstanbul seçimi yorumu! Hoşumuza gitmese de...

Bekir Bozdağ'dan İstanbul seçimi yorumu! Hoşumuza gitmese de...

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bozdağ ''hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran yenileme seçimlerine ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven, resmi olmayan sonuçları açıkladı.

Kurul girişinde kendisi bekleyen basın mensuplarına konuşan Güven o sonuçlara ilişkin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı.Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 ile yüzde 44.99 oy aldı'' açıklamasında bulundu. İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırarken AK Parti’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. 

Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul seçim sonuçlarına dair bir değerlendirme yapan Bozdağ ''Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır. Ak Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak'' diyerek şu twitleri attı:

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