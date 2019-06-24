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Emre Mor'un yeni adresi şaşırtacak

Emre Mor'un yeni adresi şaşırtacak

Fransa basını, Rennes kulübünün Emre Mor’u transfer edeceğini yazıldı.

Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden Emre Mor, transferde sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, Rennes kulübünün Emre Mor’u transfer edeceği yazıldı.

Ligue 1 ekibinin Emre’nin Celta Vigo’daki durumunu yakından takip ettiği ve yeni sezonda kadrosunda düşündüğü ifade edildi.

Rennes Emre Mor için devrede
EURO 2016’da A Milli Takımımız’ın kadrosunda yer alan ancak daha sonra istenen çıkışı yapamayan genç yıldız için Rennes’in devrede olduğu kaydedildi.

Bu transfere sıcak bakıyor
21 yaşındaki oyuncunun da kariyerini yeniden toparlamak için bu transfere sıcak bakacağı öne sürüldü. Rennes daha önce de kariyerinde sorunlar yaşayan Ben Arfa ve Balotelli gibi isimleri kadrosuna katıp, yıldızlaştırmıştı.

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