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Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı

Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı

Galatasaray, Fatih Terim’in çok istediği Martin Ödegaard için Real Madrid’le birkaç gün içinde masaya oturup transferi bitirecek.

İspanyol basını, bonservisi Real Madrid’te olan ve geçen sezonu Vitesse Arnheim’de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun teknik direktör Zinedine Zidane’ın raporu sonrası yeni sezonda da kiralanacağını ve en güçlü adaylardan birinin Galatasaray olduğunu yazdı.

Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Ödegaard için Real Madrid’le kısa süre içinde masaya oturup, işi bitireceği ifade ediliyor.

Şener ve Babel'de imzalar yakın
Bu arada her konuda anlaşma sağlanan Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ryan Babel ile Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’nın ise önümüzdeki haftanın ardından resmi sözleşmeleri imzalayacağı kaydedildi.

Belhanda sakatlandı
Öte yandan G.Saray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlık nedeniyle Namibya maçı kadrosundan çıkartıldı.

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