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Tarım ilacını su sanarak için Suriyeli yaşımını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Tarım ilacını su sanarak için Suriyeli yaşımını yitirdi

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çalıştığı büyükbaş hayvan çiftliğinde su sanarak tarım ilacı içen 25 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Homouse, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Türkmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu Muhammed Homouse, gece su sanarak tarım ilacı içti. Çiftlikte çalışanlar tarafından baygın bulunan Homouse için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Homouse doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk muayanede Homouse'nin tarım ilacı içtiği belirlendi. 

Çiftlik çalışanları, Hamouse'nin su sanarak tarım ilacı içtiğini tahmin ettiklerini söyledi. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

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