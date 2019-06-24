Saadet Partisi'nde İstanbul istifası Allah sizi bildiği gibi yapsın

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Saadet Partili Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul seçim sonuçları Saadet Partisi'ni de etkiledi. Kendi adayları Necdet Gökçınar yerine seçmenin, tercihini İmamoğlu'ndan yana yapması partide huzursuzluğa yol açtı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanlığına seçilen Saadet Partili Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İstanbul seçimlerini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından partisini eleştirerek ayrıldığını açıkladı.

Saadet adayı Necdet Gökçınar'ın oyu ne kadar düştü? Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde yüzde 1.21 ile 103.364 seçmenin oyunu almıştı. 23 Haziran seçimlerinde ise oyu yüzde 0.55'e gerileyen Gökçınar, 47. 829 seçmenin oyunu aldı.

İstanbul'un yanlış ellere teslim edildiğini ileri süren Türkan, "Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbul'u yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır. Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek istifasını açıkladı.

31 Mart seçimlerinde Tuzluca'yı kazandı



Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 28 oyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?

1 Haziran 1975 tarihinde Tuzluca'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tuzluca'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F iktisat bölümünde tamamladı.

Çeşitli firmalarda farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra, kendi şirketini kurarak otomobil, tekstil, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulundu.

Askerlik nedeniyle 2001 yılında şirketini devretti. Askerlik görevini Jandarma Dağ Komando Asteğmen (Tim komutanı) olarak tamamladıktan sonra, Gima A.Ş. bünyesinde mağaza müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

2004 yılında Carrefoursa mağazalar zincirinde satış müdürü olarak göreve başladı.

29 Mart 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra, Carrefoursa bünyesinde yürüttüğü Satış Müdürlüğü görevinden istifa ederek, Tuzluca'ya tamamen yerleşti. İyi düzeyde Kürtçe, Rusça, İngilizce ve orta düzeyde Fransızca biliyor.

İşleri nedeniyle 18 ülkeden bulunma şansını yakaladı. Aynı zamanda iki yıldız Balık adam brövesi, Eğirdir Dağ komando Okulu brövesi, Dağcılık brövesine sahip. İş hayatı boyunca başta Stresle baş etme Etkin zaman yönetimi, Beden dili olmak üzere 16 tane kişisel gelişim eğitim seminerine katıldı.

31 Mart 2019 tarihinde Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.