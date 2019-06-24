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Uzmanlardan bacak uyarısı! Kadınlar dikkat etmeli

Uzmanlardan bacak uyarısı! Kadınlar dikkat etmeli

Kadınlarda bacak problemlerine dikkat edilmesi hakkında konuşan Op.Dr. Atilla Fesli, uyarılarda bulundu.

Bazı kadınlar bacaklarının şeklini beğenmediklerinden dolayı etek bile giymemektedirler. Diz üstü bölge ile diz altı bölge arasında çap olarak kalınlık farkı mevcut ise, her iki bacak arasında kalınlık yada sekil farkı var ise veya bacaklar çarpık bir görünüme sahip ise bacak protezi operasyonu ile bu sıkıntılar giderilebilir.

Aynı problemler liposakşınla da düzeltilebileceği gibi bazı durumlarda daha iyi bir sonuç elde etmek için hem liposakşın hem de bacak protezini beraber uygulamak gerekir. Operasyon yaklaşık bir saat sürmektedir.

Liposakşın nedir?
Vücuttaki simetriyi ve ahengi sağlayarak estetik bir görünüm sağlanmasının esas amaç olduğunu ifade eden Op.Dr. Atilla Fesli, “Bu amaçla; basık ve geniş görünümlü kalçalar daha dar, daha kalkık ve çıkıntılı bir görünüme getirilebilir, bacak ve basen bölgesi düzeltilerek bacak daha düzgün ve olduğundan daha uzunmuş gibi gösterilebilir. Diz bölgesine yönelik girişimlerle bacağın çarpık görünümü düzeltilebilir” açıklamalarında bulundu. 

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