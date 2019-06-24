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Belediyeye kızan esnaf ilginç protestoya imza attı

İhlas Haber Ajansı
Belediyeye kızan esnaf ilginç protestoya imza attı

YALOVA'da esnaflar belediye meclis kararıyla sanayi sitesinin tek yeşil alanının yol olarak belediyeye devrine tepki için yolu trafiğe kapattı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı bir Taşköprü beldesinde, sanayi sitesinin içindeki tek yeşil alanın yol olarak belediyeye devrine tepki göstererek toprak dökerek sanayi sitesinin yolunu trafiğe kapadı.

Sanayi sitesinin tek yeşil alanı olarak kabul edilen nokta Taşköprü Belediye Meclisi kararı ile yol olarak plana işlendi. Bu duruma tepki gösteren sanayi esnafları ise ilginç bir protestoya imza attı. Esnaflar iş makineleri ile sanayi sitesinin girişini toprakla kapadılar.



"Ağaçlarının kıyılmasına tepkiliyiz."
Kendilerine hiçbir şekilde fikir danışılmadığını dile getiren esnaflar, yaptıkları yazılı açıklamada, “Biz Yalova Taşköprü Kooperatifi‘ne ait 1. Yol esnafı olarak, sahip olduğumuz tek yeşil alanı, yönetimin görüş almadan, yolun genişletilmesi bahanesi ile belediyeye terk etmesine ve sonra da yılların ağaçlarının kıyılmasına tepkiliyiz. Sanayi girişine bu toprağı dökmüş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı. 



"Esnafın rızası alınmalıdır"
Yazılı açıklamanın devamında ise "Talebimiz, kooperatifin kuruluşundan bu yana, sınırlarımız içinde bulunan bu toprak ve yeşillik alana dokunulmamasıdır. Her ne kadar yol genişletilmesi kamu yararı gibi görülse de, Taşköprü beldesindeki en büyük esnaf-sanayici topluluğu bu kooperatif içinde yer almaktadır. Bu yüzdendir ki, alınan kararlarda buradaki esnafın da rızası mutlaka alınmalıdır. Esnaflar olarak 5000’lik plan için buranın tekrar park olarak tahsisi için Yalova Belediyesi'ne başvursak da bu uzun süreç içinde ağaçların kesilmesi muhtemel bir durumdur. İş işten geçmeden, ağaçlara kıyılmadan, bu duruma lütfen kulak verin” denildi. 

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