Galatasaray Diagne'yi sattı transfer şov başlıyor

Galatasaray, Senegalli forvet Diagne için Al Nasr ile 15 milyon Euro’ya el sıkışıldı, gündemdeki transferlerin önü açıldı.

Galatasaray, Diagne'yi satıp Senegalli golcüden gelecek parayla transfere odaklanacak. Suudi Arabistan kulübüyle yapılan görüşmelerde artık sadece ödeme planı konuşulurken, Diagne’nin satışının bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Sonrasında ise bombalar ardı ardına patlayacak. İlk olarak Ever Banega’yı KAP’a bildirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, devamında iç piyasada yürüttüğü temasları noktalayacak.

15 milyon Euro’ya el sıkışıldı

Vedat Muriç ve Deniz Türüç Aslan olmak için gün sayıyor. Galatasaray’ın transferdeki en büyük engeli bu hafta ortadan kalkıyor! Diagne ile bağlar resmen kopuyor. Al Nasr ile bir süredir pazarlık halinde olan Cim Bom, Suudi Arabistan kulübüyle 15 milyon Euro’ya el sıkıştı. Al Nasr’ın 13 milyon Euro’luk teklifine, 16 milyon Euro’luk istekle karşılık veren yönetim, orta yolu bulmayı başardı.

Bir miktar peşinat verilecek

Taraflar sadece ödeme planını çözmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar paranın tamamını peşin isterken, Araplar ise büyük bir bölümünü peşin verip, kalanını taksitlendirmeyi düşünüyor. Ancak bu pürüzün de kısa zamanda çözülmesi ve Diagne’nin satışıyla ilgili KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

Transfer şov başlayacak

Sonrasında ise taraftarların merakla beklediği süreç başlayacak, transferler tek tek açıklanacak. Diagne’den gelecek paranın tamamını yeni oyunculara harcayacak olan Galatasaray’da, ilk hedef Ever Banega. Fatih hocanın olmazsa olmazı konumundaki Arjantinli orta saha ile büyük ölçüde anlaşılırken, Sevilla da 5 milyon Euro bonservise ikna edildi. Banega için limitleri aşan Cim Bom, garanti ücret olarak en son 3.5 milyon Euro önermişti.

Vedat Muriç konusu

Banega’nın ardından rotayı hemen iç piyasaya çevirecek olan Galatasaray, Vedat Muriç’i KAP’a bildirmek amacında. Müthiş bir sezon geçiren Kosovalı forveti haftalar önce ikna eden yönetim, kıran kırana pazarlıkların ardından Rizespor’la da 4 milyon Euro’ya söz kesti.

''Galatasaray’a gitmek istiyorum''

Bu transferde Rizespor’un inadını kıran bizzat Vedat Muriç olurken, 25 yaşındaki santrfor kulübüyle bizzat görüşüp, “Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum. Beni bırakın” demişti.

Deniz Türüç listenin ikinci sırasında

Yerli transferinde ise Deniz Türüç’ün adı liste başı. A Milli Takım’dan eski öğrencisini mutlaka takımında görmek isteyen Terim, gurbetçi futbolcuyla bizzat görüşmüştü. Kulüpler bazındaki temasları ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yürütürken, Kayserispor ikna olmaya çok yakın. Deniz transferinde Cim Bom’un elini güçlendiren nokta, Muriç’te olduğu gibi 1 yıllık sözleşmesinin kalması ve kulübünün para kazanmak için oyuncusunu satma mecburiyeti.