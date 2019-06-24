5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak

Banega'yı Diagne getirecek. Galatasaray, yeni yıldızlarının parasını Senegalli golcüyü satarak temin edecek. Luyindama'nın bonservisine verilen para nedeniyle transfer bilançosu eksi 5.5 milyon Euro olan Galatasaray, 16-17 milyon Euro'ya satmayı planladığı Diagne'den gelecek parayla Banega ve iki santrafor almayı hedefliyor.