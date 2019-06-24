5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak

5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklama sonrasında sarı-lacivertliler, 12 gün içerisinde 5 ismi birden kadrosuna kattığını duyuracak.

5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak - Sayfa 1

Şampiyon Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç transferinde mutlu sona yaklaştı. Karadeniz ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından 2.5 milyon Euro ile kapıyı çalan Cim Bom, fiyatı 4 milyona yükseltti. Bir sonraki satıştan Rizespor'a yüzde 15 pay verilecek. Anlaşma sağlanırsa 4 yıllık sözleşme imzalancak.

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5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak - Sayfa 2

Juventus'un gelecek planları arasında yer almayan Sami Khedira, kulüple yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın radarındaki yıldızın kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ederek boşa çıkması bekleniyor. 

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5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak - Sayfa 3

Max Kruse, 1 Temmuz'da imzayı atıyor. Fenerbahçe ileri uca çok önemli bir ismi katmak üzere... Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

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5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak - Sayfa 4

Banega'yı Diagne getirecek. Galatasaray, yeni yıldızlarının parasını Senegalli golcüyü satarak temin edecek. Luyindama'nın bonservisine verilen para nedeniyle transfer bilançosu eksi 5.5 milyon Euro olan Galatasaray, 16-17 milyon Euro'ya satmayı planladığı Diagne'den gelecek parayla Banega ve iki santrafor almayı hedefliyor. 

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