5 isim birden geliyor Fenerbahçe 12 gün içinde transfer şov yapacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklama sonrasında sarı-lacivertliler, 12 gün içerisinde 5 ismi birden kadrosuna kattığını duyuracak.
Şampiyon Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç transferinde mutlu sona yaklaştı. Karadeniz ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından 2.5 milyon Euro ile kapıyı çalan Cim Bom, fiyatı 4 milyona yükseltti. Bir sonraki satıştan Rizespor'a yüzde 15 pay verilecek. Anlaşma sağlanırsa 4 yıllık sözleşme imzalancak.
Juventus'un gelecek planları arasında yer almayan Sami Khedira, kulüple yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın radarındaki yıldızın kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ederek boşa çıkması bekleniyor.
Max Kruse, 1 Temmuz'da imzayı atıyor. Fenerbahçe ileri uca çok önemli bir ismi katmak üzere... Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.
Banega'yı Diagne getirecek. Galatasaray, yeni yıldızlarının parasını Senegalli golcüyü satarak temin edecek. Luyindama'nın bonservisine verilen para nedeniyle transfer bilançosu eksi 5.5 milyon Euro olan Galatasaray, 16-17 milyon Euro'ya satmayı planladığı Diagne'den gelecek parayla Banega ve iki santrafor almayı hedefliyor.