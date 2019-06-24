AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri

Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler AÖL yani açık lise sınav tarihleri ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖL 3. dönem sınavı 6-7 Temmuz'da yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz'da erişime açılacak.

Açık lisede eğitim hayatına devam eden öğrenciler için AÖL 3. dönem sınavı heyecanı başladı. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gireceği AÖL sınavı iki oturumlar 6-7 Temmuz'da yapılacak. AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi 3 Temmuz'da öğrencilerin erişime açılacak. Peki AÖL sınavına kimler girecek, hangi belgeler öğrencilerden istenecek?

Eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 3. dönem sınavları için sayılı günler kaldı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takviminde AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK: Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.