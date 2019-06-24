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İmamoğlu'na "Oğlum" demişti! Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı

İmamoğlu'na "Oğlum" demişti! Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı

Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden sunucu Erkan Tan, 23 Haziran istanbul seçimi sonrası Ordu Valisi'ni göreve çağırarak, "İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Erkan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak bir çağrıda bulundu. Ordu'da yaşanan VIP krizine değinen Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha başkan olmadın oğlum"

Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Erkan Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslenmişti.

VIP krizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik olmuştu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıkmıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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