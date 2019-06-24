Ekrem İmamoğlu'na en son sürprizi komşuları yaptı balkonda renkli anlar

Dün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yarışını yaklaşık 800 bin oy farkla önde bitiren Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek kutlamaları kabul etti. İmamoğlu komşularına da balkondan seslenerek destekleri için teşekkürleri etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İBB Başkanı İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

Bu sonuçlarla beraber Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için zaferini ilan etti.

En son sürprizi komşuları yaptı

Öte yandan dün gece geç saatlere kadar Beylikdüzü'ndeki zafer mitinginde konuşan İmamoğlu'na en son sürprizi komşuları yaptı. Evinin önünde tezahüratlarda bulunan komşularına İmamoğlu balkondan seslenerek destekleri için teşekkür etti.