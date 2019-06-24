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Galatasaray'dan Deniz Türüç'e mesaj

Galatasaray'dan Deniz Türüç'e mesaj

Galatasaray yönetimi, Kayserispor'dan ayrılmak isteyen Deniz Türüç'e, "Seni alacağız. Acele etme, bizi bekle" mesajı iletti.

Kayserispor sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yazan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'ya kadar inse de sarı-kırmızılılar, henüz oyuncu satışı yapmadığı için somut adım atamıyor. Öncelikli olarak bonservis bütçesini görmek isteyen Galatasaray yönetiminden Deniz'e, "Seni alacağız. Acele etme, bizi bekle" mesajı iletildi.
 
Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen ve Kayserispor'la 1 yıllık sözleşmesini uzatmayan 1993 doğumlu gurbetçi oyuncu da şimdilik diğer kulüplerle görüşmeme kararı aldı.
 
Emre Akbaba gibi olacak
Emre Akbaba'yı geçen sezon lig başladıktan sonra transfer eden Galatasaray, Deniz Türüç'ten de vazgeçmeyecek ve Kayserispor'un bonservisinde indirime gitmesini bekleyecek.
 
Deniz de Emre gibi futbol altyapısını Avrupa'da aldı ve hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
 
''Avrupa'dan isteyenler var''
Deniz Türüç transferi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda yeni bir gelişme olmadığını söyledi.
 
Bedir, "Deniz'i almayı düşünen İstanbul kulüplerinin biri satmadan alamıyor, biri küçülmeye gidiyor, biri 30 Haziran'ı bekliyor. Bu kulüplerin Deniz'e talip olması çok da gerçekçi değil. Deniz ile Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler var. Kimse bize 'Ne kadar istiyorsunuz?' diye bir teklifle gelmedi" ifadelerini kullandı.
 

 

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