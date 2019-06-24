Ahmet Hakan'dan bomba çıkış: Öcalan'ın karizması fena halde çizildi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul seçiminde ‘en büyük kaybedenin HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapan Abdullah Öcalan’ olduğunu yazdı.

İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak yüzde 54,03’lük bir oranla İstanbul’un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hakan AK Parti'nin kaybetmesine yol açan 7 sebebi sıraladı.

Bu seçimin kaybedeni Öcalan

Öte yandan Hakan'a göre HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapan Abdullah Öcalan bu seçimin kaybedeni.

-HDP tabanına egemen olmadığı ortaya çıkan...

-Kandil’e bile söz geçiremediği belli olan...

-Karizması fena halde çizilen...

-Bundan sonraki süreçte muhatap alınması tehlikeye giren...

AK Parti'nin kaybetmesine yol açan 7 sebep

NEDEN BİR: “Seçimin yenilenmesinin haklı ve makul gerekçeleri var” konusunda halkı ikna edemediler.

NEDEN İKİ: Çok az bir farkla kazanmış olan Ekrem İmamoğlu’na koskocaman bir “mağdur” sıfatı armağan ederek büyük farkla kazanmasına katkı sundular.

NEDEN ÜÇ: 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenlerinin, “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyerek kendilerine oy yağdıracağını zannettiler.

NEDEN DÖRT: Saadet Partisi’yle gereksiz bir “cami polemiği” yaparak Saadet seçmenini kendilerinden uzaklaştırdılar.

NEDEN BEŞ: Son anda Abdullah Öcalan kartına oynayarak... HDP ve Kandil konusundaki sert tutumlarıyla çelişkiye düştüler.

NEDEN ALTI: Durup dururken... “İmamoğlu kazansa bile görevden alınır” tezini ileri sürerek... En büyük hatayı yaptılar.

NEDEN YEDİ: "Kazanamasak da bir daha denemiş oluruz" diyerek... Kaybetmenin kendilerine nelere mal olacağını hesaplayamadılar.

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