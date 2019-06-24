ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar....

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 4 bin 321 personel alımı yapılacak. Vatandaşlar merakla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN : Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı​ personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuru döneminde şu şartlar aranmıştı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

TCK 'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,

Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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