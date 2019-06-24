İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi

İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi

Her şey çok güzel olacak diyen sanatçıları eleştirerek gündeme gelen Yusuf Güney, İstanbul seçimlerinin ardından Binali Yıldırım'a destek çıktı.

İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi - Sayfa 1

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine ''Her şey çok güzel olacak'' diyerek İmamoğlu'na destek veren sanatçıları ''Bir duruşunuz olsun'' diyerek eleştiri yağmuruna tutan Yusuf Güney, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Binali Yıldırım'a destek çıktı.

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İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi - Sayfa 2

Yusuf Güney, Yıldırım için sosyal medya hesabından, "Tek amacı hizmet olan! Saygısını, Terbiyesini, Uslubunu, Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız.. 

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İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi - Sayfa 3

Bana ister yalaka deyin ister yandaş Duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım.. Saygılar dilerim." diyerek destek çıktı.

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İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi - Sayfa 4

Bir dönem şehit ailelerinin yanında olduğu için tepki gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadı... 

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