İmamoğlu'na destek verenlere sert tepki göstermişti! Yusuf Güney Yıldırım için bakın ne dedi

Yusuf Güney, Yıldırım için sosyal medya hesabından, "Tek amacı hizmet olan! Saygısını, Terbiyesini, Uslubunu, Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız..