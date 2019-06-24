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NASA 2020 yılında uzaya göndereceği aracına yeni tekerlekleri taktı

NASA 2020 yılında uzaya göndereceği aracına yeni tekerlekleri taktı

Önümüzdeki yıl Mars'a gönderilmesi planlanan NASA'nın keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı.

NASA'nın keşif robotunun sancak tarafına yeni tekerlek ve ayaklar, iskele tarafına ise süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte keşif robotunun Mars'ın zorlu koşullarına karşı daha fazla dayanıklılık sağlaması bekleniyor.

Yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı hem de hafif olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlandı.

tekerlek

360 derece dönüyor
Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna ve dümen motoruna sahip. Bu motorlar ile keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.

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