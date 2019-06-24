iPhone'a gelecek olan iOS 13 hangi cihazları kapsayacak?

Eylül ayında iPhone kullanıcılarıyla buluşması beklenen iOS 13, iPhone 6 ve 6S kullanıcılarına gelmeyecek.

Teknoloji devi Apple'ın, iOS 13 güncellemesi merakla beklenirken bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak ve iOS 12.4 sürümünde kalmaya devam edecek.

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış olacak. iOS 13 güncellemesi bu cihazlara da yüklenemeyecek.

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller hangileri?

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

iOS 13 neler getirecek?

- Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

- Diğer yandan mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilebilecek.

- iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol edebilecek.

- iOS 13 ile mesajlar uygulaması WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebilcek, kullanıcı isimlerini belirleyebilecek.

- Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.