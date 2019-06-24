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İş dünyası İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi İmamoğlu için ne dediler?

İş dünyası İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi İmamoğlu için ne dediler?

TÜSİAD Başkanı ve Türk Girişim ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum.

'İstanbul seçimini yaptı millet iradesi hayırlı olsun'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti:

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."

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