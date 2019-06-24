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Pilotun "Her şey çok güzel olacak" anonsuna yolcuların yanıtı çok konuşulur!

Pilotun "Her şey çok güzel olacak" anonsuna yolcuların yanıtı çok konuşulur!

Uçakta pilotun anons sırasında söylediği Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak" sözlerine yolcular alkışlarla karşılık verdi.

Seçim sonrası tatil beldelerine yeniden akın eden Edremit yolcularına kaptan pilottan sürpriz bir anons geldi. 

"Her şey çok güzel olacak"

Pegasus Havayolları İstanbul-Edremit uçuşunda Kaptan Pilot, gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" dedi. Uçağın kaptan pilotunun anonsunu yolcular alkış yağmuruna tutuldu. 

CHP'li vekil videoyu paylaştı

Uçakta yaşanan alkış olayı, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ortaya çıktı.

Kaptanın videoya yansıyan konuşması şöyle: Kaptanınız konuşuyor. Uçağımızın geç gelmesinden kaynaklı gecikme için özür diler anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim. Şu anda kapımızı kapattık ve birkaç dakika içinde uçuşumuza başlayacağız. Uçuşumuz yaklaşık 35 dakika sürecek. Keyifli bir uçuş geçirmeniz dileğiyle. Bugün her şey çok güzel olacak efendim."

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